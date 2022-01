Lions Club Tunisie et Musk & Amber Gallery organisent « Art Expo » au profit de l’Internat de Kasserine

La galerie Musk and Amber accueille en ce moment et jusqu’au 18 janvier l’exposition collective « Art Expo » en partenariat avec Lions Club Tunis pour achever les travaux de réhabilitation de l’internat de Kasserine.

L’association sociale de bienfaisance Lions Club Tunisie rattachée au Club de service international de bénévoles (fondée en 1917 aux Etats-Unis) œuvre depuis sa création à venir en aide aux personnes vulnérables et défavorisées à travers de multiples actions.

Lions Club Tunis la Marsa s’est associé à la galerie d’art Musk and Amber pour organiser une exposition collective et pluridisciplinaire regroupant une vingtaine d’artistes autour d’un projet caritatif, celui d’achever les travaux de réhabilitation de l’internat de Kasserine pur cause d’insalubrité.

Une chaine de solidarité s’est déjà constituée autour de ce projet ambitieux qui permettra aux 250 jeunes filles et garçons du gouvernorat de KASSERINE d’être hébergés dans des conditions décentes, où leur dignité et leur chance de réussite seront préservées.

F.B