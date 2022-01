Manifestation à Tunis : Attayar, Ettakatol et Al-Jomhouri portent plainte contre le ministre de l’Intérieur

Les partis Attayar, Ettakatol et Al-Jomhouri ont dénoncé la répression policière contre les manifestants qui ont protesté hier, vendredi 14 janvier 2022 à Tunis et ont annoncé avoir décidé de porter plainte contre le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine «pour violences graves contre des citoyennes et des citoyens, et leur enlèvement»…

Dans un communiqué commun, les 3 parties demandent la libération des personnes arrêtées hier et appellent à l’ouverture d’une enquête pour détéreminer les circonsantances de leur enlèvements.

Attayar, Ettakatol et Al-Jomhouri ont également dénoncé «un ministère de l’Intérieur au service du coup d’État» et disent tenir responsable de ces abus, le président de la République Kaïs Saïed, et le ministre de l’Intérieur.

Rappelons que le ministère de l’Intérieur, a pour sa part justifié le recours aux canon à eaux et au gaz lacrymogène, par le fait que la dite manifestation n’avait pas été autorisé et en rappelant que les rassemblements sont interdits dans le cadre des mesures sanitaires décidées par les autorités pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Y. N.