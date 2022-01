Cinéma tunisien : « La robe d’Aïcha » primé au New York Movie Awards

Le court-métrage tunisien « La robe d’Aïcha » de Mohamed Saïed vient de remporter le Prix « Best Drama » dans le cadre du New York Movie Awards. Encore une belle consécration pour le cinéma tunisien.

Les New York Movie Awards sont une compétition cinématographique américaine qui se tient mensuellement, récompensant les dernières productions du monde entier.

Pour sa dernière édition, la manifestation a choisi de couronner le court-métrage tunisien « La robe d’Aïcha » du cinéaste Mohamed Saïed. Un film de 28 minutes qui a fait partie de la dernière édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021) dans la section parallèle « Regards sur le cinéma tunisien » hors compétition.

« La robe d’Aïcha » qui vient de remporter le prix du meilleur drame dans la prestigieuse manifestation cinématographique américaine, a été sélectionné à plusieurs reprises dans des festivals arabes et internationaux. Le film raconte l’histoire d’un adolescent qui vit dans la précarité et qui se débrouille tant bien que mal pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère malade Aïcha.

F.B