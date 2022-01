Comment trouver avant tout le monde des cryptomonnaies dont le cours va décoller ?

C’est une question que tous les investisseurs se posent, comment repérer les cryptomonnaies que vont décoller et réussit à gagner beaucoup d’argent en étant un investisseur de la première heure dans ces projets.

Par Meriem Majdoub

Il n’y a pas vraiment de solution miracle pour faire cela, il est toujours possible de se tromper, personne n’est Madame Irma. Cependant, il existe bien des signes avant-coureurs qui peuvent vous permettre de repérer les cryptomonnaies avec un fort potentiel. Vous devez aussi savoir où trouver les nouveaux projets.

L’importance des ICO

Pour trouver des nouveaux projets, il est important de s’intéresser aux ICO (Initial coin offering) des nouvelles cryptomonnaies. Une ICO, comme son nom l’indique, est le moment où les premiers tokens d’une cryptomonnaie sont émis. C’est la phase initiale des projets crypto, lorsque les projets sont encore à la recherche de financement. Vous pouvez commencer à acheter des cryptomonnaies pour financer le projet. De cette manière, vous obtiendrez les cryptomonnaies à un prix généralement bien inférieur au prix qu’elles auront dans le futur.

Cependant, il s’agit d’un pari, car vous n’avez aucune garantie du succès du projet. Vous soutenez le projet et si c’est un succès, alors vous êtes récompensé. La grande majorité des cryptomonnaies existantes aujourd’hui ont commencées de cette manière, mais vous devez bien être conscient que la grande majorité des projets de cryptomonnaies sont finalement des échecs, c’est pour cela que vous devez bien analyser ce dans quoi vous investissez.

Voyons deux exemples d’ICO qui ont eu lieu cette année et qui ont rapportés gros à leurs investisseurs de la première heure :

Mina protocol (MINA), son prix d’achat pendant son ICO était de 0,25 USD et sa valeur est aujourd’hui de 3,50 USD. C’est une hausse d’environ 1 300 % en moins d’un an. Casper (CSPR), son prix d’achat était de 0,015 USD pendant son ICO et elle vaut aujourd’hui environ 0,13 USD. C’est une hausse également impressionnante.

Comment investir dans les ICO ?

Plusieurs sites peuvent vous être utiles pour cela, mais prenons CoinMarketCap . Si vous regardez dans les sections en haut du site vous verrez qu’il y a une option «Calendriers» avec «Airdrops gratuits» et ensuite «calendrier des ICO», c’est ce qui nous intéresse dans le cas présent. Vous trouverez ici une liste des ICO qui sont proches de leur date de commencement.

Vous devez ensuite analyser ces projets, vous ne devez pas investir dans n’importe quel projet, car dans ce cas vos chances d’échec seront très hautes. Nous vous recommandons de vous intéresser aux projets de type « Play to earn » qui sont des francs succès ces derniers mois (décembre 2021).

Vous devez analyser le site web de ces projets, regardez qui sont les créateurs, quelle est leur expérience et comment ils décrivent leur projet. Vous devez essayer de vous faire une idée afin de déterminer si ce jeu ou ce projet a du potentiel. Si vous avez-vous-même de l’expérience dans le gaming, cela vous aidera. Vous devriez aussi lire le Whitepaper et la roadmap du projet. Avant d’investir, un conseil, lisez absolument tout ce que vous pouvez.

Pour cela, cliquez sur les projets qui vous intéressent et lisez leur description sur CoinMarketCap. Vous aurez aussi accès à leur site internet et pourrez apprendre où il est possible d’acheter des tokens pendant l’ICO. Vous aurez aussi des informations importantes telles que le nombre de jetons qui seront à la vente, le prix de départ du token, ou encore l’objectif fixé pour la levée de fond pour la viabilité afin que le projet soit viable. Cet objectif doit être raisonnablement atteignable. Il existe également un paramètre «plafond personnel», qui est l’investissement maximum par personne dans l’ICO. Il peut y avoir un maximum, mais aussi un minimum. Vous devez aussi analyser les médias sociaux du projet : Discord, Twitter, Instagram, Telegram, etc. regardez comment l’équipe du projet communique et comment réagit la communauté (si elle existe vraiment).

Si nous pouvons vous donner un conseil, essayez de ne vous intéresser qu’à des projets dont l’ICO commencera après au minimum 24 h. Si vous vous intéressez à des projets qui sont sur le point de sortir ou qui sont déjà sorties, vous allez les analyser mal. Croyez en notre expérience, nous essayons tous d’être rationnels, mais lorsque nous nous retrouvons dans la situation d’analyser une cryptomonnaie dont le cours a déjà commencé à évoluer, nous sommes beaucoup moins patients. Nous lisons en diagonal et nous achetons le plus vite possible, car nous avons peur de rater le bon wagon. C’est une erreur qui dans la plupart des cas nous fait perdre de l’argent. Alors soyez patient et sachez prendre votre temps !