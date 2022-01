Décès du capitaine Adili : un témoignage de Zouhaer Eljiss oriente vers la piste criminelle

Dans un post Facebook publié après l’annonce du décès du capitaine de la garde nationale Mohsen Adili, retrouvé pendu chez lui à Bir Bouregba (Nabeul), dimanche 16 janvier 2022, notre collègue Zouhaer Eljiss de Jawhara FM affirme avoir appelé, dans un précédent post publié le 4 janvier 2022, les autorités à fournir une protection sécuritaire à l’officier.

«Mohsen m’avait dit »Ils vont me tuer. Impossible qu’ils me laissent en vie »», écrit Zouhaer Eljiss, un témoignage à verser au dossier de l’enquête et qui accrédite la thèse de l’assassinat que beaucoup de proches du dossier semblent privilégier.

Rappelons que le défunt devait être entendu, aujourd’hui, par les enquêteurs du Pôle judiciaire économique et financier sur une affaire d’octroi d’autorisation de taxi à des terroristes et à des personnes décédées par des membres proches du parti Ennahdha. notamment l’ancien ministre de la Justice, actuellement assigné à résidence, suite à des soupçons d’implication dans une affaire terroriste, et l’ancien gouverneur de Ben Arous Abdellatif Missaoui.

I. B.

