Mort suspecte du capitaine Adili : ouverture d’une enquête pour homicide volontaire avec préméditation

Tweet Share Messenger

Le juge d’instruction a ordonné, ce lundi 17 janvier 2022, , l’ouverture d’une enquête pour homicide volontaire avec préméditation suite au décès du capitaine de la garde nationale Mohsen Adili, retrouvé pendu chez lui, hier, à Bir Bouregba (Nabeul).

C’est ce qu’a indiqué la porte-parole du tribunal de première instance de Grombalia, Wided Boumiza, dans une déclaration à l’agence Tap, en précisant que la brigade centrale de la garde nationale de Laouina a été chargée de mener l’enquête.

Selon les collègues du défunt capitaine, ce dernier faisait l’objet de sérieuses menaces, et devait par ailleurs, être entendu ce lundi, en tant que témoin, par le Pôle judiciaire économique et financier dans le cadre d’une affaire d’octroi d’autorisation de taxi à des terroristes et à des personnes décédées…

L’avocate Wafa Chedly, a même indiqué hier soir, que Mohsen Adili lui avait demandé de l’accompagner lors de son audition prévue aujourd’hui, en lui affirmant que cette affaire est liée au parti islamiste Ennahdha, citant notamment l’ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, actuellement assigné à résidence pour des soupçons d’implication dans une affaire terroriste, ainsi que l’ancien gouverneur de Ben Arous Abdellatif Missaoui.

Y. N.