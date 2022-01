CAN 2022 : La Tunisie récupère 3 joueurs contaminés par la Covid et en perd 7 autres

Tweet Share Messenger

La Covid-19 bat son plein avec l’équipe nationale tunisienne de football au pire des moments, en pleine Coupe d’Afrique des nations. Privée de 6 joueurs lors du deuxième match face à la Mauritanie, la sélection devra se passer de 7 nouveaux joueurs, contre la Gambie, dont les tests de dépistage se sont révélés positifs, ce mardi 18 janvier 2022. Heureusement que 3 autres sont guéris.

Les joueurs que récupère le sélectionneur Mondher Kbaïer pour le 3e match de groupe sont Dylan Bronn, Mohamed Dragar et Naïm Sliti.

Les 7 joueurs nouvellement contaminés sont les gardiens Aymen Dahmane et Ali Jemal, les arrières gauches Ali Maâloul et Mohamed Amine Ben Hmida, les milieux Ghailene Chaâlali et Mohamed Ali Ben Romdhane, et l’attaquant Wahbi Khzri.

Ces 7 joueurs sont donc isolés du reste du groupe, aux côtés de Oussama Haddadi, Yohan Touzgar et Issam Jebali, qui sont toujours positifs au coronavirus et qui devront patienter encore quelques jours avant de rejoindre le reste du groupe.

Rappelons que la Confédération africaine de football (Caf) oblige les équipes participantes à disputer leurs rencontres tant qu’elles ont au moins 11 joueurs disponibles. La Tunisie peut compter désormais, sauf nouvelles contaminations dans les deux prochains jours, sur 18 joueurs parmi les 28 convoqués.

C. B. Y.