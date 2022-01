Covid en milieu scolaire : Le CRE de Tunis 2 publie la liste des établissements fermés

Tweet Share Messenger

Le commissariat régional de l’Éducation de Tunis 2 a publié, ce 18 janvier 2022, la liste des établissements scolaires concernés par une décision de fermeture à cause de la propagation du coronavirus.

Selon le rapport publié par le CRE, on compte à ce jour 37 établissements ( écoles primaires, collèges et lycées) concernés par cette décision, sachant que ceux qui fermeront leurs portes à partir de demain, mardi 19 janvier rouvriront le 26 du même mois, sachant que les contaminations ont été enregistrés dans les rangs des élèves et des membres du corps éducatif.

Ci-dessous la liste complète :

La même source a, par ailleurs, fait savoir que les cours reprendront demain, au lycée Imam Moslem à Tunis et au collège El-Manar 1.

Y. N.