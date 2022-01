« Scénarios verts » : Un programme tuniso-italien pour un cinéma environnemental

Le programme de formation tuniso-italien « Jeunes réalisateurs, cinéma, écriture, environnement » vient de démarrer dans le cadre du projet « Scenarios Verts – renforcement des capacités des jeunes en audiovisuel pour une conscience écologique ».

Initié par l’Association Kaif en partenariat avec la FTCA, le Centre de création et de culture italien et avec le soutien du programme J-Med et du Gouvernement de Monaco, Scénarios verts est un projet de renforcement des capacités des jeunes en audiovisuel pour promouvoir la conscience écologique.

« Jeunes réalisateurs, cinéma, écriture, environnement » est un programme de formation tuniso-italien composé de six master-classes dédié à 12 jeunes réalisateurs membres de la FTCA pour un échange de compétence entre les talents des deux rives de la Méditerranée.

12 autres jeunes participeront parallèlement à ce programme à travers une formation d’initiation aux techniques cinématographiques. Le programme comprendra également un marathon d’écriture scénaristique et la création de courts-métrages qui seront réalisés en binôme jusqu’à l’été 2022.

F.B