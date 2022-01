Tunisie : Betacube reporte son demo day au 17 février 2022

Tweet Share Messenger

Betacube, le premier programme de Venture Building en Tunisie pour les startups et entrepreneurs en fintech et mobility organise son premier demo day le 17 février 2022 à l’hôtel Laico, à Tunis, à partir de 18h, au lieu du 18 janvier 2022, comme annoncé antérieurement.

Ce demo day sera l’occasion de faire découvrir les nouvelles startups accompagnées par Bertacube depuis 12 mois et qui proposent des solutions uniques et utilisent des technologies innovantes. Ce sera aussi l’occasion pour les entrepreneurs d’annoncer les collaborations initiées avec des entreprises durant le programme et Betacube pour révéler sa première salve de startups dont la moitié est fondée ou co-fondée par des femmes et/ou des membres de la diaspora tunisienne basés en France, Suisse, au Canada et aux Etats-Unis.