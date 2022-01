Tunisie – Covid : Réduction de la capacité d’accueil des cafés et restaurants

Suite aux décisions du Conseil des ministres tenu le 12 janvier 2022, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministère du Commerce et du Développement des exportations a publié les mesures générales qui concernent les activités commerciales.

Le ministère a indiqué que les opérations d’approvisionnement en produits alimentaires et de consommation, ainsi que les entreprises actives dans les domaines d’import et d’export, ne sont pas concernées par le couvre-feu, décrété, pour rappel, sur le territoire tunisien, entre 22h et 5h.

«Imposer le respect des protocoles dans les marchés et les grandes surfaces fait partie des mesures à suivre», précise, par ailleurs, le département gouvernemental.

Pour les buvettes, les cafés, les salons de thé, les fast-foods et les restaurants le ministère du Commerce a souligné qu’il faut respecter une distance de 2,5 mètres entre les tables et ne pas dépasser une capacité d’accueil de 50%, tout en respectant une distance d’un mètre entre chaque client à l’exception des parents accompagnés par leurs enfants. Et d’ajouter que l’aération des locaux avant et pendant le service est obligatoire, tout comme l’usage de gobelets et la désinfection régulière des tables, des chaises et tout ce qui est en contact avec les clients.

C. B Y.