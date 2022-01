Plusieurs professeurs de musique quittent la Tunisie vers les Emirats pour de meilleures opportunités professionnelles

Tweet Share Messenger

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un groupe de musiciens tunisiens a pris son envol vers les Emirats Arabes Unis à la recherche de meilleures conditions de vie et de travail.

Après les médecins et les ingénieurs, ce sont les artistes et précisément les musiciens qui décident de quitter le pays pour fuir la crise économique qui s’est intensifiée avec la crise sanitaire ayant frappé de plein fouet le monde de la culture, et ce, depuis deux ans, un période marquée par les annulations et les reports des manifestations musicales et des différents rassemblements.

C’est en reprenant la célèbre chanson d’Ali Riahi « Yalli dhalemni », qui résume leur état d’esprit, qu’un groupe de professeurs de musique a pris son envol vers l’un des pays les plus riches du Golf, Les Emirats, où ils pourraient toucher des salaires 10 fois meilleurs qu’en Tunisie, à l’image des toutes les compétences tunisiennes qui quittent chaque jour le pays, fuyant la précarité et rêvant d’un avenir meilleur.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et a ravivé le débat sur ces innombrables compétences tunisiennes que le pays ne cesse quotidiennement de perdre.

F.B