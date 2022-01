Proparco accorde une garantie de 5 millions d’euros au CFE Tunisie

Dans le contexte de crise sanitaire, Proparco (Groupe AFD) soutient l’action du Centre financier aux entrepreneurs (CFE) en faveur des TPE et PME tunisiennes en accordant une garantie Ariz de 5 millions d’euros dans le cadre de l’initiative Choose Africa Resilience.

Cette garantie permettra de faciliter l’accès au financement des TPE et PME mal desservies, principalement dans les secteurs suivants : tourisme et restauration, artisanat et industrie manufacturière, éducation, santé, agriculture, commerce de détail, et services de proximité.

Soutenir les micros entrepreneurs face à la crise

Proparco accompagne le CFE Tunisie depuis 2016.La nouvelle garantie Choose Africa Resilience lui permettra de disposer d’un instrument de partage de risque dans le cadre de la croissance de son portefeuille de prêts aux TPME, dans un contexte de crise sanitaire. Ces prêts sont destinés à renforcer les capacités des micros entrepreneurs pour surmonter la crise.

La clientèle du CFE Tunisie est constituée de très petits entrepreneurs qui recherchent des microcrédits remboursables à court et moyen terme et des micro-entrepreneurs nécessitant des montants de prêts plus élevés pour soutenir des investissements plus substantiels. Cette institution de micro finance propose une palette de crédits allant de 3.000 à 40.000 dinars (soit entre 900€ et 12.000€) et accompagne des porteurs de projets dans tous les domaines d’activité : du transport au commerce de détail, de la manufacture à la restauration, en passant par l’éducation, l’artisanat, l’agriculture, etc.

En tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire, et à travers sa mission d’inclusion financière, le CFE Tunisie a un impact significatif sur l’amélioration des conditions de vie de ses clients et le développement de leurs activités.

En appuyant les micro-entrepreneurs dans leurs projets, le CFE Tunisie aurait permis de maintenir ou de créer jusqu’à 28.000 emplois depuis sa création en 2015.

Cette garantie Choose Africa Resilience permettra de contribuer aux ODD 1 («augmentation des revenus en milieu urbain et rural»), ODD 8 («travail décent et croissance économique»), et ODD 10 («inégalités réduites»).

Appui particulier aux micro-entrepreneurs femmes et jeunes

«Proparco est très heureuse de renforcer son partenariat avec CFE Tunisie via l’octroi d’une garantie Choose Africa Résilience. L’impact du CFE Tunisie auprès des micro-entrepreneurs, en particulier les femmes et les jeunes, en fait un partenaire clé en Tunisie engagé dans le soutien des TPE/PME affectées par la crise de la Covid-19», a déclaré Amina Ben Abdelkarim, représentante de Proparco en Tunisie.

«La garantie Choose Africa Résilience proposée grâce au soutien du gouvernement français et déployée par Proparco, permettra au CFE Tunisie d’apporter une réponse adaptée aux besoins des entrepreneurs tunisiens touchés par la crise sanitaire. Ce partenariat est une nouvelle illustration de cet engagement de la France en faveur du développement, rappelé par le président de la république Emmanuel Macron lors du Nouveau Sommet Afrique-France. Depuis 2018, ce sont plus de 2,7 milliards d’euros qui ont été engagés par Proparco et l’AFD dans le cadre de l’initiative française Choose Africa», a déclaré, de son côté, André Parant, ambassadeur de France en Tunisie.

Radhi Meddeb, président du conseil d’administration du CFE a déclaré : «Nous sommes fiers de signer ce partenariat avec le fonds de garantie. Cela permettra au CFE de s’engager davantage auprès des micros, petites et moyennes entreprises et de favoriser leur plus grande inclusion et un meilleur accès au crédit.»

Kamel Saibi, le directeur général du CFE a ajouté : «Cet accord permettra avant tout de servir l’activité des micro-entrepreneurs mise à rude épreuve par la pandémie de Coronavirus et fragilisée par sa difficulté d’accès aux financements, particulièrement pour les femmes entrepreneures et les jeunes.»

Communiqué.