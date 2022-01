Tunisie, un pays à côté de la plaque…

Tweet Share Messenger

On occupe le peuple comme on peut, mais la nation, elle, souffre et ne trouve pas de médecin pour venir à son chevet.

Comme beaucoup de mes compatriotes, je suis désappointé et triste de voir la Tunisie passer à côté de l’essentiel. Onze ans n’ont pas été suffisants pour que sa classe politique comprenne enfin qu’elle a fait beaucoup de bêtises et de torts à la nation et pour arrêter la mascarade. Bref, nous sommes aujourd’hui à côté de la plaque pour parler trivialement…

Par Raouf Chatty *

À côté de la plaque?! Oui… aujourd’hui et à plus d’un titre…

1 – Nos politiques le sont, pouvoir comme opposition. Ni l’un ni l’autre n’a été en mesure de s’affranchir des sujets médiocres strictement liés à cette lutte pour le pouvoir et de consacrer ses combats pour aider le pays à se sortir de l’impasse et à s’atteler au développement.

Les questions majeures: la nourriture, la santé, le logement, l’éducation, la culture, l’emploi, le transport,.. Bref, les droits fondamentaux de l’homme, c’est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont les clés de la dignité, sont occultés.

Certes, on ne se nourrit pas que de pain. Mais le pain est essentiel. Car à ventre creux point d’oreille… Une évidence… qui mérite d’être rappelée.

2- Nos intellectuels le sont aussi : ils baignent dans le chaotique, se gargarisent de mots, se perdent en palabres idéologiques et ne savent pas où donner la tête.

3- Nos médias le sont également : ils courent derrière le événements et les faits divers. Ils n’agissent pas mais réagissent, et souvent sur-réagissent…

4- Notre peuple l’est aussi : il suit, se laisse berner, ne sait plus quoi faire et sombre de jour en jour dans l’égarement…

Ce tableau est triste, mais réaliste. C’est un petit effort pour dresser le tableau de la situation dans notre pays et notre peuple qui a, aujourd’hui, plus que jamais besoin d’être psychanalisé, car il est foncièrement souffrant…

* Ancien diplomate.

Articles du même auteur dans Kapitalis :