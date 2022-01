Beit Al Hikma : Rencontre autour de la violence dans le cinéma tunisien

L’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts Beit Al Hikma organise une rencontre autour du thème des violences dans le cinéma tunisien, et ce, le vendredi 21 janvier. L’occasion de décrypter les axes psychologique, sociologique, esthétique et historique de ces scènes de violence de plus en plus fréquentes sur le grand-écran.

La prochaine rencontre organisée par l’Académie tunisienne Beit Al Hikma portera sur la question des violences verbales et physiques aux quelles on assiste de plus en plu fréquemment sur le grand-écran et en particulier dans les films tunisiens sortis ces dernières années.

Cette rencontre sera l’occasion de décrypter le choix des cinéastes d’intégrer ces scènes dans leurs films, tout en analysant ce trait marquant du nouveau cinéma tunisien à partir de différents aspects : la psychologie, la sociologie, l’esthétique visuelle et l’histoire du cinéma.

La rencontre aura lieu avec la participation de la psychiatre Nédra Ben Smaïl, du cinéaste et ancien directeur de la Cinémathèque tunisienne Hichem Ben Ammar et du critique de cinéma Kamel Ben Ouanes.

F.B