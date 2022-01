L’artiste Abbes Boukhobza réalise une énorme fresque murale à la Marsa

L’artiste peintre Abbes Boukhobza connu pour ses fresques murales à l’île de Djerba, entame de nouvelles fresques à la ville de la Marsa dont une intitulée « Les pêcheurs » réalisée sur plusieurs jours.

Après avoir égayé le quotidien des élèves à Djerba puis à Monastir en embellissant les murs de leurs écoles avec ses belles fresques en blanc et bleu, et après avoir participé à plusieurs projets artistiques comme « Djerbahood », l’artiste tunisien de renommée internationale Abbes Boukhobza s’est lancé un nouveau défi, celui de réaliser deux grandes fresques au cœur de la ville de la Marsa.

Sur plusieurs jours et devant le regard émerveillé des habitants de la Marsa, l’artiste a d’abord entamé « Les pêcheurs » près du Centre commercial Le Zéphyr, une œuvre dont on a pu suivre l’avancement sur les réseaux sociaux, notamment sur la page de l’artiste et de la municipalité de la Marsa.

Abbes Boukhobza s’est lancé un nouveau défi, celui de réaliser une centaine de fresques dans toute la Tunisie avant la tenue du 18e Sommet de la Francophonie prévu d’avoir lieu à l’île de Djerba cette année.

F.B