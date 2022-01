Le projet « Houmtek » revient avec une 3e édition pour continuer à améliorer les espaces publics

Le Goethe Institut de Tunis vient de lancer un appel à projets pour la 3e édition du programme « Houmtek » pour entretenir et embellir les espaces publics en Tunisie avec la participation des communautés locales.

Lancé en 2018, le projet « Houmek » est une initiative du Goethe Institut de Tunis avec le soutien financier du ministère allemand des Affaires étrangères pour entretenir et améliorer les quartiers et les espaces publics en Tunisie et en particulier dans les régions.

Le projet a commencé dans le grand Tunis et s’est vite décentralisé dès la deuxième édition en allant dans 12 gouvernorats différents. « Houmtek » est de retour pour une troisième édition qui mettra à l’honneur des projets qui seront réalisés en partenariat avec des associations tunisiennes engagées dans les régions à travers une approche participative qui intègre les communautés locales.

Un financement entre 10.000 et 30.000 DT est prévue pour cette troisième édition qui s’étalera sur deux années, jusqu’à la fin de l’année 2023, et qui comprendra deux phases : Une phase de formation et une phase de financement et d’implémentation.