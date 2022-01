Tunisie : Sit-in ouvert des employés de Cactus Prod devant le siège de la société

Les employés de la société de production audiovisuelle, Cactus Prod, sont entrés, à partir de ce jeudi 20 janvier 2022, en sit-in ouvert devant le siège de l’entreprise à Charguia 2 (Tunis).

C’est ce qu’a annoncé la société confisquée par l’Etat, via un communiqué, rappelant que les employés avaient observé plusieurs manifestations tout au long de la semaine suite au versement de la moitié des salaires des journalistes, employés et techniciens, et le non-paiement de la couverture sociale, en plus de la saisie de tout le matériel de l’entreprise et de la vente aux enchères publiques de ses voitures, ce qui menace la subsistance de plus de 150 familles, selon le texte du communiqué.

Les employés réclament l’intervention de la présidence du gouvernement et du ministère des Finances, notamment, pour mettre fin à l’hémorragie, nommer une personne compétente à la tête de la société et assurer leurs droits financiers.