Agil remercie ses employés d’avoir assuré l’approvisionnement en carburants durant la grève

Khaled Bettine, Pdg d’Agil.

Dans un souci de développement continu et d’amélioration de ses services afin d’atteindre un meilleur niveau, la direction de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP Agil), conduite par Khaled Bettine, a adressé une lettre de remerciements à tous ses agents et employés.

Une lettre de remerciement pour le dévouement dont ils ont fait preuve en assurant l’approvisionnement en carburants à travers tout le pays lors de la grève menée par les transporteurs de carburants, les 6, 7 et 8 janvier dernier.

En effet, dans cette lettre, le PDG d’Agil exprime sa reconnaissance envers tous les agents et employés qui se sont mobilisés dans plus de 220 stations-service pour fournir des services continus 24 heures sur 24.

Cet effort a permis de renforcer plus que jamais la confiance dont jouit Agil auprès des citoyens tunisiens, sachant que les ventes dans certaines stations a augmenté pendant et même après ladite grève de trois jours.

Agil rappelle qu’il est devenu clair que l’investissement de l’entreprise dans l’infrastructure de stockage, le réseau de distribution et dans l’acquisition de ses propres véhicules de transport de carburants a fait la différence durant cette période difficile et a sauvé le pays d’un état de chaos qui aurait pu avoir des répercussions sociales et économiques négatives.

