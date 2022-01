La 6e édition des Nuits de la Lecture célèbre l’amour

Les Nuits de la lecture ont démarré hier et se poursuivent jusqu’au dimanche 23 janvier. Une initiative de l’Institut Français de Tunisie (IFT) pour célébrer l’amour à travers la littérature et l’illustration.

Les nuits de la lecture se tiennent cette année en ligne en raison des nouvelles restrictions sanitaires empêchant les différents rassemblements et les manifestations culturelles. L’événement est organisé par l’IFT en partenariat avec la Radio RTCI et s’étale sur quatre jours autour du thème de l’amour.

« Aimons toujours ! Aimons encore ! Et de la manière qui nous rend heureux ! », ainsi s’annonce cette 6e édition qui comptera la participation de plusieurs personnalités tunisiennes et francophones du monde de la littérature et de l’illustration.

Des illustrations créées spécialement pour cet événement et autour du thème de l’amour seront présentées tout au long de l’événement par Willis from Tunis, Seif Eddine Nechi et Sébastien Vassant.

L’écrivain canado-haïtien Dany Laferrière et la romancière Marie Nimier participeront également à l’événement.

Une soirée Nuits de la lecture au Centre national du livre sera retransmise en direct depuis Paris sur la page Facebook de l’IFT le samedi 22 janvier à 20h en présence de la marraine et du parrain de cette édition, Maria Pourchet et Françrois-Henri Désérable.

