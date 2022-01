Suspicion de détournement et d’exploitation de biens de l’État : Un député de Kasserine et 3 autres suspects en en garde à vue

Tweet Share Messenger

Un député (gelé), élu sur la circonscription de Kasserine, et 3 autres personnes accusés de s’être emparés de plusieurs hectares au Mont Feriana et d’exploitation illégale de carrières de marbre, ont été placés en garde à vue ce vendredi 21 janvier 2022.

C’est ce qu’indique un communiqué du Tribunal de première instance de Tunis diffusé par l’agence Tap, en précisant que l’enquête menée suite à une affaire, remontant à 2019 et concernant le détournement de plusieurs hectares au Mont Feriana et l’exploitation de carrières de marbre, a concerné une trentaine de personnes et que le ministère public près du Pôle judiciaire économique et financier a décidé, aujourd’hui, de placer en garde à vue le député (gelé), un ancien directeur de gestion et de ventes auprès du ministère de l’Equipement, un délégué de Feriana, et un ancien délégué régional de l’Agriculture, qui étaient en poste au moment des faits.

La même source a fait savoir que le ministère public a chargé l’unité centrale de la garde nationale de Laouina d’enquêter sur des suspicions de détournement de près de 18 hectares au Mont Feriana, par ledit député, qui avaient mis en place des sociétés d’exploitation de carrière de marbre.

Selon les premiers éléments des investigations, le député aurait obtenu des autorisations administratives d’exploitation, qui auraient été renouvelées à plusieurs reprises, par le biais du ministère de l’Equipement. D’autre part, des décisions administratives ont été émises contre le député pour évacuer l’espace qu’il exploite illégalement, mais elles n’ont jamais été appliquées…

Y. N.