Syhem Belkhodja parmi les marraines du Festival international de Danse d’Ouagadougou

La danseuse et chorégraphe Syhem Belkhodja figure parmi les dix marraines de la 10e édition du Festival international de Danse d’Ouagadougou (FIDO) qui démarre demain au Burkina Faso.

Créé en 2013 par la danseuse et chorégraphe burkinabaise Irène Tassembédo, Le Festival international de Danse d’Ouagadougou est vite devenu un rendez-vous incontournable pour la danse et la création chorégraphique sur le continent africain, réunissant chaque année les grands artistes et contribuant également à la découverte des nouveaux talents.

Le festival souffle cette année sa dixième bougie et place cette nouvelle édition, qui se tient du 22 au 29 janvier, sous le thème « Des Espoirs » pour rendre hommage au souffle de vie qui continue de porter les artistes au moment de la crise sanitaire mondiale qui dure depuis deux ans et qui continue de mettre le monde de la culture à l’arrêt.

Le festival a choisi d’inviter dix grandes dames du monde de la danse en Afrique, qui seront présentes en tant que marraines de cette édition. Parmi ces dix personnalités figure la chorégraphe et danseuse tunisienne Syhem Belkhodja.

F.B