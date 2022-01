Zeramdine : Arrestation d’un individu pour viol et séquestration d’une mineure de 14 ans

La police a arrêté ce jeudi 20 janvier 2022, à Zeramdine au gouvernorat de Monastir, un individu qui a violé et séquestré une adolescente de 14 ans.

Les parents ont alerté la police suite à la disparition de leur fille et les recherches menées ont révélé que l’adolescente a fait connaissance d’un adulte de 28 ans, via les réseaux sociaux et qui l’a invitée chez lui, prétendant vouloir la présenter à ses parents dans le but de… préparer leur mariage.

Arrivée à la maison, l’adolescente a découvert que l’homme était seul et il l’a empêchée de quitter les lieux… Il l’a ensuite violée sous la menace et l’a violentée avant de la séquestrer.

Une descente effectuée par la police, en coordination avec le ministère public, et les agents ont libéré la victime et arrêté le violeur, qui a été placé en détention.

Y. N.