Coupures d’électricité dimanche 23 janvier à Sousse, Monastir et Sfax : Les villes et quartiers concernés

Des coupures d’électricité sont prévues demain, dimanche 23 janvier 2022, dans plusieurs villes et quartiers dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Sfax, annonce la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg).

La Steg explique ces coupures, qui débuteront à 8h et se poursuivront jusqu’à 15h, par des travaux d’entretien du réseau dans lesdites régions.

Ci-dessous les villes et quartiers concernés :

Sousse : Sousse ville (La Médina, Beb El Kebli et Sofra, Trocadero, Rue du Commandant Bejaoui, Rue 25 juillet, Route de Kalâa Sghira, Bouhsina, Avenue Léopold Senghor, Rue Ibn Khaldoun, Route de Monastir, Rue de Gabès, Les Immeubles sud et Rue Hedi Nouira); Msaken (Cité Nour, Cité Bir Jedid, Route de Sfax et Route Ouerdanine, toutes les zones de Borjine, Beni Rabiâa, beni Kalthoum et Thrayat);

Monastir : Sahline (Centre ville, Route de Sousse, Route Moatmar, Route Sidi Ameur et Rue de Hafouz) et Moatmar (Centre ville, Cité Najjar et la nouvelle Cité);

Sfax : Av. de la Liberté, les Arcades, Sfax Jedida, l’ancienne Route de Mahdia (Rue Fadhel Ben Achour) et l’Av. des martyrs.

Y. N.