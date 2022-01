Tunisie : vers un duel Kaïs Saïed – Abir Moussi aux prochaines élections

Le président de la république Kaïs Saïed arrive toujours en tête des intentions de vote pour les élections présidentielles et le Parti destourien libre (PDL) remporterait les législatives, si ces deux scrutins étaient organisés en ce mois de janvier 2022. On s’achemine donc vers un duel à distance entre Kaïs Saïed et Abir Moussi lors des élections du 17 décembre prochain.

C’est ce qui ressort d’un sondage d’opinion réalisé par le cabinet Sigma Conseil, durant ce mois de janvier, et dont les résultats ont été présentés par son directeur, Hassen Zargouni, aujourd’hui, samedi 22 janvier 2022.

M. Saïed est crédité d’un taux très élevé d’intentions de vote atteignant 88,1% (à comparer avec le taux de 72,71% avec lequel il avait été élu, en 2019).

Le président en exercice, qui surfe encore sur la vague des «mesures exceptionnelles» qu’il avait annoncées le 25 juillet dernier, est suivi de très loin par Abir Moussi, présidente du PDL, avec 5%, puis par l’ancien président de la république par intérim Moncef Marzouki avec 1%, le journaliste et écrivain Ahmed Safi Saïd avec 0,8%, et Fadhel Abdelkefi, président du parti Afek Tounes, avec 0,7%.

S’agissant des intentions de vote pour les élections législatives, le PDL reste en tête avec 34%, devançant d’un petit point le «Parti de Kaïs Saïed» (qui n’existe pas encore!) avec 33%.

Le parti islamiste Ennahdha, avec 9,9% d’intentions de vote, continue de perdre du terrain. Il est suivi par le mouvement Echaab (nationaliste arabe) avec 4,5%, et le Courant démocrate (Attayar), parti de centre-gauche, avec 3,3%.

