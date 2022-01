Bouchlaka délire : «Saïed s’est rendu à Paris pour recevoir des ordres de Macron»

Le dirigeant du parti islamiste Ennahdha Rafik Abdessalem Bouchlaka a publié, ce lundi 24 janvier 2022, un post sur son compte Facebook, où il affirme que le président Kaïs Saïed s’est rendu «secrètement» à Paris, où il a rencontré son homologue français Emmanuel Macron pour notamment «recevoir des ordres» (Sic!)…

Rafik Abdessalem Bouchlaka précise dans ce «très sérieux» post, que c’est via un avion privé que le président Saïd s’est rendu, «en pleine nuit et après leur communication téléphonique, à Paris pour rencontrer, durant près de 40 minutes, le chef de l’autorité du protectorat», a-t-il écrit, en référence au président français Emmanuel Macron, tout en indiquant, que ce dernier a été jusqu’à «réprimander le chef de l’État» et qu’il lui a même «donné des ordres et des instructions pour les étapes à venir».

Il est regrettable voire indigne pour quelqu’un qui a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères (décembre 2011-mars 2013) d’affirmer de telles énormités, sans vérifications, pareil à un vulgaire facebookeur de la pire espèce et de diffuser des fake news!

D’ailleurs de nombreux internautes ont laissé des commentaires moqueurs sur ce poste, auxquels Bouchlaka, qui persiste et signe, répondra : «Il ne s’agit pas de la première visite et je défie Kaïs Saïed de démentir cette information»…

