Chahed dément avoir été chargé par le président Saïed d’une mission aux États-Unis

L’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed a démenti, ce lundi 24 janvier 2022, une information publiée par le site « Africa intelligence », selon laquelle il a été chargé par le président de la république Kaïs Saïed d’une mission aux États-Unis pour notamment «rassurer le Congrès, l’exécutif et le FMI».

«La Tunisie est un État respectable doté d’un appareil diplomatique capable d’en défendre les intérêts, sachant que chaque Tunisien est soucieux de défendre l’intérêt supérieur du pays, quelle que soit sa position », lit-on dans un post publié par l’ancien chef du gouvernement sur sa page Facebook.

Notons que selon l’article publié par « Africa intelligence« , le président Saïed a envoyé Youssef Chahed comme émissaire aux États-Unis, «suite à un blocage économique qui semble insoluble et à des critiques internationales de plus en plus vives, et ce dans le but de rassurer le Congrès, mais également l’exécutif américain et le FMI, lequel conditionne toujours son aide à des réformes d’envergure. Au même moment, certains think-tanks tunisiens d’opposition cherchent des relais à Washington pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « coup d’Etat »».

Y. N.