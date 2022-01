Ksar Hellal – Kidnapping d’une femme par son mari : Elle assure que l’opération a eu lieu d’un commun accord entre eux

Selon le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Férid Ben Jha, la femme qui a été kidnappée devant la maison de ses parents, à Ksar Hellal (gouvernorat de Monastir), s’est présentée à la police judiciaire de la région et a nié l’enlèvement, assurant que l’opération (filmée par une caméra de surveillance et diffusée sur les réseaux sociaux) avait eu lieu suite à un accord préalable avec le mari.

Et d’ajouter que le mari est actuellement en fuite, mais le parquet va prendre de nouvelles mesures contre les deux époux, compte tenu du changement de données.

Rappelons que la mère de la femme avait assuré, il y a quelques jours, dans les médias, que sa fille a été bel et bien enlevée et que son époux ainsi que sa famille exercent une sorte d’abus de pouvoir sur la sienne.

