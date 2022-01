La Marsa : Mood Talent fête son 6e anniversaire

Le salon des créateurs Mood Talent organise sa 39e édition et fête son 6e anniversaire à l’hôtel Dar El Marsa, au nord de Tunis, en partenariat avec le groupe phare de Cathy Segueu Amira « Ma Tunisie, ses artisans et artistes », du 4 au 6 février 2022.

Avec un concept ciblé et haut de gamme, très largement médiatisé, pour une clientèle esthète, Mood Talent n’est ni une foire, ni un marché, c’est un salon de créateurs de mode, accessoires, déco, qui fête son 6e anniversaire et sa 39e exposition en compagnie de 15 créateurs, stylistes et artisans talentueux !

Au rayon couture, on annonce la participation de Vous et Moi, Tassita (boutique Aries Djerba), l’atelier Triki Najla, Akiba Handmade, Mayoushka Couture et Kaou Broderie artisanale.

Houriette exposera ses créations pour enfants.

Au rayon bijoux, Kotba, Echah Echah et Bijoutez-vous. A celui de beauté et bien-être, Thera Nature.

Pour les accessoires et maroquinerie, on retrouvera les griffes Tratch, Hersé Maroquinerie et pour la déco, Art’MC et Art Kaya.

L’entrée est libre mais le port du masque sanitaire est obligatoire.

Les 4 et 5 février de 13 H à 20H et le 6 février de 10H à 18H.