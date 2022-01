Tunisie : Nadia Akacha annonce avoir remis sa démission au président de la république

Nadia Akacha, directrice du cabinet du président de la république, Kaïs Saïed a annoncé, ce lundi 24 janvier 2022, avoir remis sa démission aux chef de l’Etat.

C’est via un post publié sur sa page Facebook, que Nadia Akacha a annoncé sa démission, expliquant avoir pris cette décision après deux ans de travail, durant lesquelles elle a eu «l’honneur d’œuvrer pour l’intérêt supérieur du pays depuis son poste aux côté du président Kaïs Saïed».

Elle explique cette décision à cause de «divergences fondamentales de points de vue liées à cet intérêt supérieur», et qu’elle considère dès lors qu’il est de son «devoir de se retirer de son poste», tout en souhaitant le «succès à tous et priant Dieu de protéger ce pays de tout mal».

Y. N.