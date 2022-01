Caravane danse : Un festival chorégraphique itinérant bientôt à Nabeul, au Kef et à Tataouine

Caravane danse est un nouveau festival chorégraphique itinérant lancé par le chorégraphe Imed Jemaa. L’’événement est prévu d’avoir lieu dans les centres d’arts dramatiques et scéniques de Nabeul, du Kef et de Tataouine.

« L’art chorégraphique tunisien, sous toutes ses formes, s’inscrit dans le fond populaire de notre culture. Pour qu’il puisse continuer à se ressourcer et à répondre aux attentes d’une population qui s’en nourrit, il est impératif qu’il puisse s’ancrer dans les événements culturels fondamentaux d’aujourd’hui », explique Imed Jemaa, l’un des pionniers de la danse contemporaine en Tunisie, qui a eu l’idée de lancer de mini festival itinérant, partant du constat que les créations chorégraphiques manquent de lieux de diffusion.

Spectacles de danse, cours et ateliers de danse classique, contemporaine et traditionnelle, ateliers chorégraphiques et projections de films de danse, sont au programme de cet événement qui démarrera au Kef les 29 et 30 janiver, avant d’aller à la rencontre de Nabeul les 18, 19 et 20 février et qui se clôturera à Tataouine les 21, 22 et 23 février.

« La création d’une tradition innovante par un mini-festival itinérant dans les différents Centres d’Arts Dramatiques participe de la contribution interdisciplinaire des arts scéniques. (…)La danse a besoin de soutien pour être diffusée et pour sortir de la capitale », indique Imed Jemaa.

F.B