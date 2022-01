Enlèvement d’une femme par son mari à Ksar Hellal : Retournement de situation

Le porte-parole des tribunaux de Mahdia et Monastir, Farid Ben Jha, a affirmé, ce mardi 25 janvier 2022, que l’enquête sur le kidnapping d’une femme par son mari devant le domicile de ses parents à Ksar Hellal a révélé qu’une dizaines de personnes ont participé à ce délit et que la victime a été maltraitée et obligée de faire des déclarations sous la menace d’une arme blanche.

Alors que la femme qui s’est récémment présentée à la police judiciaire pour nier son enlèvement, en assurant que l’opération a été effectuée en collaboration avec son mari «pour qu’ils puissent vivre tranquillement ensemble» en expliquant qu’elle ne veut plus divorcer, elle a ce mardi changé sa version présentée à la garde nationale de Monastir, désormais chargée de l’affaire, en affirmant qu’elle a bel et bien été kidnappée et séquestrée par son époux.

Selon la victime, son mari la menaçait et l’obligeait à apparaître dans des vidéos pour nier le kidnapping et déclarer qu’elle se trouve avec lui de son plein gré tout en demandant à ce qu’on «les laisse en paix»…, ajoute Farid Ben Jha dans une déclaration à Shems FM.

Selon les premiers examens, la femme a été maltraitée puisque des traces de violences ont été découvertes sur son corps, fait qu’elle a également confirmé aux enquêteurs à qui elle a également indiqué qu’une dizaine de personnes ont aidé son mari à l’enlever et que 5 voitures et 5 maisons situées à Monastir et à Sousse ont été utilisées pour la séquestrer et fuir la police.

Trois suspects dont une femme qui était notamment chargée des déplacements, ont été arrêtés et l’époux est quant à lui toujours recherché, sachant qu’il fait l’objet de plusieurs mandats de recherche, notamment pour trafic de drogue.

La victime a assuré que ses ravisseurs et à leur tête son mari, ont demandé une rançon à ses parents pour la libérer mais, que ces derniers ont refusé et ont fini par prétendre qu’ils allaient ne pas le poursuivre en justice. Ce qui a permis à la femme de se rendre à la garde nationale et pouvoir raconter son calvaire.

Farid Ben Jha a assuré que selon les déclarations de la jeune femme, elle a été séquestrée dans des conditions inhumaines, violentée et pousser à faire de fausses déclarations sous la menace. Il a ajouté que l’enquête se poursuit pour arrêter le mari et ses complices, alors que la victime, qui bénéficie désormais d’un accompagnement et d’une prise en charge, se trouve désormais chez ses parents.

Rappelons que le kidnapping avait été filmé, au début de ce mois de janvier, par une caméra de surveillance et que la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Le soir même l’époux a publié une vidéo sur Facebook pour assurer qu’il ne s’agit pas d’un vrai enlèvement, mais qu’il a été «obligée d’agir de la sorte pour récupérer sa femme» dont il s’est dit «fou amoureux»…

L’épouse qui avait entamé une procédure de divorce, récemment prononcé, confirmera les propos de son mari dans chacune des vidéos diffusées sur le net, mais les parents de la victime n’y ont jamais cru et ont assuré que leur fille a bel et bien été enlevée, violentée et séquestrée par son époux qui s’oppose au divorce.

Y. N.