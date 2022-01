La Tunisie va-t-elle pouvoir enfin absorber le don américain de 500 M$ ?

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, ont évoqué, lundi 24 janvier 2022, l’état d’avancement des procédures de signature de l’accord portant sur le don américain d’une valeur d’environ 500 millions de dollars accordé à la Tunisie par l’organisme américain Millennium Challenge Corp (MCC).

Dans un précédent article, nous avions expliqué comment le gouvernement tunisien a été empêché par les syndicalistes de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui règnent en maîtres au port commercial de Radès et multiplient les actions visant à freiner les réformes devant y être mise en œuvre pour fluidifier les flux des marchandises au débarquement et à l’embarquement. Ces réformes étant, on l’a compris, un préalable au décaissement du don, dont le but est de desserrer ce goulot d’étrangement de l’économie tunisienne qu’est devenu le port commercial de Radès.

Lors de cette rencontre qui s’est tenue au siège du ministère de l’Economie, Samir Saïed a affirmé la volonté de la Tunisie de consolider davantage la coopération avec Washington, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre de l’appui au sein des institutions financières internationales, dans une limpide allusion au FMI, que la Tunisie sollicite pour un nouveau programme de prêt pour soulager ses finances publiques très mal en point.

Le don américain, datant de 2021, accordé dans le cadre du Millennium Challenge Program, sera alloué à des domaines importants et prioritaires, à savoir le transport maritime et la logistique, l’amélioration de la mobilisation des ressources en eau et le développement de son système.

Le 30 juin 2021, le conseil d’administration de la Millennium Challenge Corp, une agence gouvernementale américaine, a approuvé à l’unanimité l’octroi à la Tunisie d’un don de 500 millions de dollars, soit 1,379 milliard de dinars tunisiens, pour financer des projets dans les secteurs des transports, du commerce et de l’eau.

La Millennium Challenge Corp a expliqué que le programme quinquennal comprend des projets visant à faciliter les échanges avec la Tunisie au moindre coût en investissant dans la gestion, l’agrandissement et la numérisation du port de Radès, ainsi qu’à améliorer les dispositions relatives à la gestion des eaux souterraines.

Selon le communiqué du ministère de l’Economie, MM Saïed et Blome ont évoqué le développement de la coopération bilatérale au cours de la dernière décennie à tous les niveaux et le désir commun de la renforcer et de la diversifier davantage dans la prochaine étape.

Lors de son passage en revue des grandes lignes du programme de réforme à mettre en œuvre progressivement et dans un cadre participatif, Saïed a indiqué que l’investissement privé y bénéficie d’une grande attention.

L’importance de l’investissement se manifeste dans l’amélioration du climat des affaires, le développement de la gouvernance, la facilitation de l’accès au marché et l’incitation à l’investissement dans les secteurs porteurs tels que les technologies de la communication et de l’information, la recherche et l’innovation, les énergies renouvelables et la diversification des produits et des ressources touristiques.

Le ministre a aussi souligné la volonté de Washington de soutenir les programmes de réformes à mettre en œuvre pour donner à l’économie nationale un nouvel élan qui renforce sa compétitivité et lui permette de créer de nouvelles opportunités de développement global et durable.

