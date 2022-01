Nabil Ayouch débattra aujourd’hui avec le public tunisien autour de son film « Haut et fort » au Ciné-Madart

Le Ciné-Madart à Carthage organise ce soir, mardi 25 janvier, un débat en vidéo-conférence avec le cinéaste marocain Nabil Ayouch autour de son dernier film « Haut et fort ».

Sélectionné au dernier Festival de Cannes et dans la compétition officielle de la 32e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021) où il a remporté le prix de la meilleure musique de film, « Haut et fort », dernier opus du grand cinéaste marocain à la renommée internationale Nabil Ayouch est en ce moment dans nos salles de cinéma en Tunisie.

Considéré comme l’un des cinéastes les plus controversés au Maroc et au Maghreb pour avoir abordé des thématiques assez tabous comme la prostitution au Maroc dans son film « Much Loved » (censuré au Maroc et primé aux JCC 2015), Nabil Ayouch sera ce soir l’invité de Ciné-Madart pour une séance spéciale qui permettra au public de voir le film puis d’en débattre avec le cinéaste en vidéo-conférence.

Le film suit Anas, un ancien rappeur engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…

F.B