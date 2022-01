Tunisie : L’animateur radio Anis Morai rejoint les équipes de Diwan FM

L’animateur Anis Morai a annoncé, en ce début de semaine, qu’il a rejoint les équipes de la radio Diwan FM. Il animera l’émission économique « Diwan el business ».

Diwan Fm est sûrement la chaine radio qui a fait le plus parler d’elle lors de la rentrée 2021/2022, en faisant des investissements importants, commençant la diffusion sur le grand Tunis et recrutant plusieurs animateurs connus, à l’instar de Naoufel Ouertani, Rafik Bouchnak, et, désormais, Anis Morai.

Diwan Fm fait, par ailleurs, dans la grille hivernale qui vient de débuter, de l’information économique une orientation importante de la chaine, en lui consacrant un couloir quotidien, du lundi au vendredi, de 14h à 15h, avec l’émission “Diwan el business” présentée par le journaliste et universitaire Anis Morai, qui entame une carrière dans le privé après 11 ans sur les ondes de la radio publique RTCI

«Diwan el Business vise à traiter l’information économique quotidiennement avec le concours de personnalités de premier plan comme Khalil Labidi, ancien DG de la FIPA et ancien président de TIA ou encore Nafaa Ennaifer. Tablant sur la vulgarisation des concepts économiques, Diwan el business vise un auditoire aussi bien qualifié que Main Stream. L’émission s’intéresse également aux startups et à l’entrepreneuriat en consacrant l’épisode du vendredi à cet écosystème… startuppers, gamers, business angels, incubateurs et programmes auront la possibilité de porter leur initiative via l’émission», lit-on dans le communiqué de la radio.