Tunisie : Le Comité scientifique recommande la prolongation des mesures sanitaires, dont le couvre-feu

Tweet Share Messenger

Lors de sa réunion périodique le Comité scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus a recommandé la prolongation, durant deux semaines supplémentaires, des mesures sanitaires actuelles, dont le couvre-feu de 22h à 5h, décidées le 13 janvier pour une durée de 15 jours.

C’est ce qu’a indiqué Amenallah Messaadi membre du comité scientifique, à l’issue de sa réunion ce mardi 25 janvier 2022, dans une déclaration à l’agence Tap, en rappelant que parmi lesdites mesures, on compte également l’interdiction des rassemblements et le report des les événements dans des espaces ouverts ou fermés, et qui, à la lumière de la situation épidémiologique en Tunisie, devront être prolongées.

Amenallah Messaadi a, en effet, affirmé que la situation sanitaire est marquée par une hausse significative des contaminations au coronavirus, ainsi que du nombre d’hospitalisations des cas Covid+.

La même source a ajouté que les voyageurs vaccinés et qui seraient testés positifs à leur arrivée en Tunisie, devront se soumettre à un confinement dont la période devrait être réduite à 5 jours, ajoutant que l’isolement doit être prolongée de deux jours, si les symptômes persistent.

Le comité a d’autre part, recommandé de renforcer les contrôles relatifs au pass vaccinal et de poursuivre les efforts déployés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid.

Y. N.