Affaire des élèves piqués avec une seringue par des inconnus : Deux suspects arrêtés à Tataouine

Tweet Share Messenger

Le ministère de l’Intérieur a annoncé dans la soirée de ce mercredi 26 janvier 2022, l’arrestation de deux individus suspectés d’avoir tenté de piquer avec une seringue, une élève à Tataouine.

Dans son communiqué, le ministère précise que les deux suspects ont été arrêtés dans un véhicule près d’un établissement scolaire et que l’élève a été entendue, en présence de sa mère, d’un spécialiste de l’enfance et du délégué régionale de la protection de l’enfance, par la brigade spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la sûreté nationale.

L’élève a indiqué avoir été interpellée par les deux suspects en affirmant que l’un d’entre eux tenait une piqûre à la main et qu’elle a alors pris la fuite.

Une enquête a été ouverte à cet effet et les deux suspects, entendus par la même brigade, ont été placés en détention sur ordre du ministère public, ajoute la même source.

Rappelons que cet incident suspect visant de jeunes élèves (âgés de 8 à 11 ans) par des inconnus qui les piquent avec des seringues avant de disparaître, a été enregistré à Tozeur, à Tunis (3 ), à Gafsa, à Sousse et à Mahdia.

Si des traces de piqûres ont été découvertes sur les corps des victimes, les analyses médicales ont révélé que les seringues ne contenaient ni drogue ni aucune substance suspecte. Sachant que les élèves en question ont été soumis à d’autres analyses, dont les résultats ne sont pas encore connus.

Y. N.