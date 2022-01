Ben Arous : Arrestation d’un dealer qui vend de la drogue aux élèves

La garde nationale a arrêté un individu habitant à Hammam-Lif accusé de vendre de la drogue à des élèves de différents établissements scolaires à Boumhel (Ben Arous).

C’est ce qu’a indiqué la Direction générale de la garde nationale (DGGN), dans un communiqué publié ce mercredi 26 janvier 2022, en précisant qu’une enquête a été menée par la brigade de recherche et d’investigation, dans le cadre de lutte contre le trafic de drogue et afin de préserver la sécurité aux alentours des établissements scolaires.

La même source a fait savoir que le suspect a été piégé et arrêté hier, en possession d’une quantité de cannabis et d’une somme d’argent, et que le ministère public a ordonné sa mise en détention.

Y. N.