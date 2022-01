Tunisie : Malgré son départ, Nadia Akacha figure encore sur l’organigramme du cabinet présidentiel

Près d’une semaine après sa «démission» ou son «limogeage», et 24 heures après l’annonce officielle de son départ par la présidence de la république, Nadia Akacha figure, jusqu’à ce matin, mercredi 26 janvier 2022, sur l’organigramme du cabinet présidentiel.

C’est à croire que les services du cabinet présidentiel manquent de personnel pour actualiser le site web de la présidence de la république ou que c’est Mme Akacha qui en avait la charge et que son départ à laissé le site web du palais de Carthage sans administrateur! A moins que le personnel soit très occupé, le président Kaïs Saïed ayant accumulé les pouvoirs législatif et exécutif et n’ayant pas suffisamment de petites mains pour assurer le boulot.

I. B.

