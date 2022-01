Tunisie : Décès de l’artiste peintre Adel Megdiche

L’artiste plasticien Adel Megdiche est décédé aujourd’hui, jeudi 27 janvier 2022, à l’âge de 73 ans.

Né en 1949 à Sfax, Adel Megdiche avait fait ses études à l’Institut des Beaux-Arts de Tunis avant de rejoindre « le Groupe des Soixante-Dix pour le Renouveau du Paiting Tunisien ».

Le défunt a résidé à la Cité Internationale des Arts de Paris en 1977 puis à Rabat de 1980 à 1982 où il a tenu de nombreuses expositions. Il a exposé partout en Tunisie et à l’étranger et a reçu de nombreux prix dont le grand prix de la ville de Tunis en 1982 et le Prix national des Arts et des Lettres en 1997.

le ministère des Affaires culturelles a déploré le décès de l’artiste et a présenté ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu’à toute la famille artistique tunisienne.

