Tunis : Une cellule takfiriste démantelée, des armes blanches saisies

Le Syndicat de la sûreté nationale a annoncé le démantèlement d’une cellule takfiriste à Tunis, dont 4 membres ont été arrêtés. Des armes blanches ont également été saisies lors de cette opération.

Une descente a été effectuée dans une maison où se réunissent les suspects, qui ont été arrêtés suite à une enquête menée par la brigade spécialisée, ajoute la même source en indiquant que des messages et des vidéos faisant l’éloge du terrorisme et du jihad ont été découverts dans les téléphones et les ordinateurs des suspects.





Ces derniers ont avoué leurs activités liées à l’extrémisme religieux, en affirmant qu’ils avaient pour mission de recruter des jeunes dans leur cellule, ajoute le communiqué du Syndicat.

Lors de cette opération les agents ont également découvert des tenues de camouflage (militaire), sachant que l’enquête se poursuit et que les suspects ont été placés en détention, sur ordre du ministère public.

Y. N.