Tunisie : Perspectives prometteuses du secteur des composants automobiles

Tweet Share Messenger

Le secteur des composants automobiles en Tunisie compte plus de 280 entreprises industrielles, dont 140 à participation étrangère et 65% totalement exportatrices, représentant près de 90 000 emplois. Notre pays envisage de porter la valeur des exportations de ce secteur à 13,5 milliards de dinars et de créer 150 000 emplois avec le doublement du taux d’encadrement. Cela devrait être rendu possible grâce au Pacte de partenariat public/privé pour la compétitivité de l’industrie des composants automobiles en Tunisie à l’horizon 2027.

Ce pacte a fait l’objet d’une rencontre tenue mercredi 25 janvier 2022, entre la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gonji, et une délégation de la Tunisian Automotive Association (TAA).

Il met en exergue la nécessité de mieux se positionner dans la chaîne de valeur internationale dans le domaine des composants automobiles en augmentant la valeur des exportations.

Le projet de pacte qui sera soumis au gouvernement pour approbation est composé de 5 grands axes, à savoir les infrastructures, la logistique, le cadre législatif, la recherche et le développement, l’emploi, la formation et la promotion de l’image de la Tunisie à l’étranger, ajoute-t-on.

Il vise à attirer un leader mondial de l’industrie du véhicule électrique, en plus des entreprises de renommée mondiale dans les composants automobiles de première classe à haut contenu technologique, note-t-on aussi.

Source : Tap.