Exposition de Samia Mestiri Doui à l’Espace Art Sadika à Gammarth

La Galerie Alain Nadaud à Espace Art Sadika, à Gammarth, au nord de Tunis, accueille l’exposition «De corde en aiguille» de Samia Mestiri Doui, du 5 au 20 février 2022.

Née à la Marsa en 1970, Samia Mestiri Douik est linguiste de formation mais s’est toujours adonnée à sa passion, la décoration et la conception d’objets.

De 1998 à 2010 elle s’est spécialisée dans l’art floral, composition de fleurs séchées et design floral.

En 2011, dans un pays en pleine effervescence et voyant l’artisanat autrement, elle crée «Tunisie Autrement» et participe à plusieurs foires et salons internationaux pour promouvoir un artisanat tunisien repensé.

En 2018, elle se veut plus ouverte aux différents univers en gardant le style ethnique qu’elle a toujours adopté, elle se réinvente en créant «Ethnizia» qui mixe les styles et les influences.

Les confinements des années 2020 et 2021 furent comme un catalyseur d’idées et voilà qu’elle puise dans la richesse des cordes, cordons et fibres végétales de différentes textures et épaisseurs pour créer 40 œuvres faites uniquement à base de ces matières et se lance dans une nouvelle aventure : une exposition individuelle dans un cadre pittoresque.

«De corde en aiguille» est une chronique d’un confinement inspirant !