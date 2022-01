Global Game Jam Tunisia 2022 by Tunisie Telecom

Tunisie Telecom co-organise le Global Game Jam Tunisia 2022, le plus important événement dédié au développement des jeux vidéo à l’échelle internationale, lancé dans plusieurs pays simultanément, qui se tient du 28 au 30 janvier 2022 au Level 1, aux Berges du Lac 1 (à côté de Carthage Land), à Tunis.

Global Game Jam Tunisia 2022, organisé en mode hybride, présentiel et à distance, et ce en raison des récentes décisions gouvernementales en lien avec la 5e vague de la pandémie de Covid-19. Level 1 accueillera des jeunes gamers appartenant à plus de 100 pays. Il y aura 100 participants en présentiel et 900 en ligne via la plateforme Discord.

Un «Game Jam» est, par définition, un hackathon axé sur le développement de jeux généralement en présentiel (présence physique des parties prenantes/participants).

A l’ère du digital et de l’ultra connectivité, le Global Game Jam se veut être un espace de libre expression, de créativité, de partage d’expériences, d’ouverture au monde et ce à travers les jeux vidéo, qui sont de plus en plus populaires dans le monde et attire un public divers de jeunes et de moins jeunes.

Depuis 2019, cette manifestation a permis de produire plus de 9000 prototypes de jeux vidéo fonctionnels dans le monde.

«Durant la manifestation, les professionnels, les débutants et les amateurs du développement de jeux vidéo se rencontrent puis forment des équipes. La mission de chaque groupe est alors de créer un jeu selon le thème annoncé le premier jour de l’évènement par l’association Global Game Jam. Ces équipes auront 48 heures chrono pour le développer puis l’envoyer à l’association qui décidera au terme de la compétition des finalistes retenus», explique Riadh Bouslama, Ceo du Level 1.

Cet évènement est ouvert à toutes les personnes en Tunisie souhaitant y participer, de tous âges, de tous horizons, animés par leur passion commune pour le développement des jeux vidéo .

Des prix seront accordés aux équipes gagnantes avec une incubation technique au Gaming FabLab de Level 1.

Source : communiqué.