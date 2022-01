Détournement de fonds : Le chef d’un bureau de la Poste à Sfax et sa petite amie arrêtés

Tweet Share Messenger

Le chef d’un bureau de la Poste situé à Sfax a été arrêté pour détournement de fonds, annonce le ministère de l’Intérieur, en précisant que la petite-amie du suspect a également été placée en détention pour complicité.

Le ministère précise, dans un communiqué publié hier, vendredi 28 janvier 2022, que l’enquête a été ouverte suite à la découverte d’un manque de plus de 36.000 dinars tunisiens (DT), détournés depuis un compte d’un client et que les investigations menées par le district de la sûreté nationale de Sfax nord on conduit à l’arrestation du chef du bureau de la Poste, qui se trouvait alors dans une zone du gouvernorat de Mahdia.

Ce dernier a reconnu les faits qui lui sont reprochés, ajoutant avoir détourné diverses sommes d’argent de la caisse du bureau de la Poste, estimant le montant total volé à environ 100.000 dinars. Il a ajouté avoir donné plusieurs sommes à sa petite amie, en affirmant qu’elle était au courant de la source illégale de cet argent.

Celle-ci a été arrêtée à son tour, et avoué avoir reçu l’argent que lui offrait son petit ami, dit-elle, tout en niant être informée de cet affaire de vol.

Le Parquet a décidé de les placer en détention et a ordonné la poursuite de l’enquête.

Y. N.