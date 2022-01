La Cinémathèque tunisienne ouvre de nouveau ses portes au public

Tweet Share Messenger

Les projections de films reprendront dès le mardi 1er février à la Cinémathèque tunisienne. Différents cycles de projections sont prévus pour cette reprise.

Après une fermeture de deux semaines à cause des dernières restrictions sanitaires liées à la propagation du Coronavirus (Covid-19), la Cinémathèque tunisienne sera de nouveau ouverte au public cinéphile dès mardi prochain avec un programme comprenant différents cycles de projections.

Cette reprise sera articulée autour de trois programmes : Un cycle spécial Pedro Almodovar, un cycle « Découverte » et la 7e édition du Festival international du Court-métrage Panorama qui se tient pour la troisième année consécutive à la Cinémathèque tunisienne du 8 au 10 février.

Le programme démarre ce mardi avec le cycle « Découverte » et le film lésothien « Mother I am suffocating … » (2019) de Lemohang Jeremiah puis du film américain « Shakespeare in love » (1998) de John Madden. Aura lieu parallèlement à ce cycle un focus sur la filmographie du grand cinéaste espagnol Pedro Almodovar.

F.B