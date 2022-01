PSG vs Nice en live streaming : Coupe de France

8ème de finale de la Coupe de France 2022 ce soir entre Paris Saint-Germain et OGC Nice, les parisiens qui manque encore les service de leurs super star Lionel Messi qui a attrapé la souche la plus dure du covid selon son medecin, une autre nouvelle dure pour les parisiens est l’accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. En direct, 21h15 heure Paris au Parc des Princes.

PSG vs OGC Nice en live streaming Coupe de France 2022 | Direct | Live :