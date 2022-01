« Wide Awake » un concours artistique tuniso-libanais organisé par le Centre international pour la Justice transitionnelle

Le Centre international pour la Justice transitionnelle (ICTJ) organise un concours qui s’adresse aux artistes tunisiens et libanais pour concevoir des œuvres qui font écho à la crise économique, sociale et politique dans ces deux pays, autour du thème « Le son de la dissidence ».

Organisé par ICTJ avec le soutien du ministère néerlandais des Affaires étrangères, « Wide Awake » est un concours artistique s’adresse aux artistes tunisiens et libanais ou installés dans ces deux pays afin de mettre en avant des œuvres qui témoignent de cette période d’instabilité, de résistance et de changement que connaissent ces deux pays.

« Nous espérons que le concours artistique « Wide Awake » suscitera d’importantes conversations sur les inégalités et l’exclusion en cours en Tunisie et au Liban. Nous espérons également qu’il attirera l’attention sur des artistes talentueux et socialement conscients et les encouragera, ainsi que d’autres, à poursuivre leur travail d’une importance vitale.« , indique Salwa El Gantri, directrice du bureau de l’ICTJ en Tunisie.

Les œuvres seront évaluées selon leur originalité et leur créativité, et le concours donnera suite à une exposition en ligne et à une cérémonie qui se tiendra en Tunisie en présence des finalistes.

F.B