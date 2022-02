Béja : Après avoir annoncé 2 décès du Covid au centre des personnes âgées, le ministère de la Femme limoge le délégué régional

Tweet Share Messenger

Le délégué régional chargé des affaires de la Femme et de la Famille à Béja (nord de Tunisie) a été démis de ses fonctions, aujourd’hui, mardi 1er février 2022.

C’est ce qu’annonce un communiqué publié ce soir par le ministère de la Femme, de la Famille et des Seniors, qui n’a pas précisé les raisons de ce limogeage.

On sait cependant que deux hommes de 93 et de 77 ans hébergés au Centre d’accueil des personnes âgées de Béja ont succombé, aujourd’hui, au coronavirus, selon un communiqué publié un peu plus tôt par le même département.

La même source avait fait savoir que 15 cas Covid+ ont été enregistrés dans ledit centre et que les deux défunts n’étaient pas vaccinés : le premier qui réside depuis le 20 janvier dernier au centre avait reçu une seule dose, alors que le 2e refusait de se faire vacciner.

Y. N.