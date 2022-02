Hechmi Louzir : «Nous vivons probablement le pic de la vague actuelle de coronavirus»

Selon le membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Hechmi Louzir, la Tunisie vit possiblement actuellement la cinquième vague de la pandémie, comme elle peut l’avoir dépassé.

Rappelons que cette vague, qui a commencé il y a à peu près un mois et demi est caractérisée par la propagation du variant hautement contagieux et peu virulent, Omicron.

Intervenu, ce mardi 1er février 2022, sur Shems FM, le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis a, d’autre part, affirmé que le nombre de décès dus au coronavirus pourrait augmenter dans les prochains jours, d’autant plus que les décès annoncés dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique sont d’ordre préliminaire.

Louzir a, par ailleurs, estimé que la Tunisie a fait un bon pas en matière de vaccination contre la Covid-19, notant qu’entre 65 et 66% des enfants de plus de 11 ans ont été vaccinés.

Et d’ajouter qu’environ 80% des personnes de plus de 40 ans ont été vaccinées, appelant le reste des non-vaccinés de cette tranche d’âge à la nécessité de le faire, pour se protéger et protéger leurs familles et la société.

C. B. Y.